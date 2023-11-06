ChatGPT может создавать песни по запросу пользователя

Бот ChatGPT научился создавать уникальные песни с помощью нейросети Suno AI, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz

«В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение — всё под ключ», — говорится в сообщении на сайте чата.

Для создания песни пользователю нужно отправить соответствующую команду боту, после чего выбрать жанр и добавить текст песни. Нейросеть создаст два музыкальных трека по 40 секунд, человек сможет выбрать понравившийся, чтобы продолжить его написание.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править, создавать компьютерный код и даже стихи и песни.