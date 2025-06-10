Человек, который шел вверх

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Виктория Вовк

Если долго смотреть на гору, она начнет говорить с тобой. Не словами – линией хребта, тонким дыханием ветра, блеском ледника в лучах заходящего солнца...

фото Юрия Беккера

На выставке «Анатолий Букреев. Восхождение» в Центральном государственном музее ощущение это возникает само собой. Кажется, что за спиной – хруст наста, а перед глазами – не снимки, не экспонаты, а живая высота.

Он снова здесь – человек, чье имя звучит, как порыв ветра в связке, как отблеск «кошек» на скале. В Алматы он жил почти двадцать лет – с 1979-го до самой трагической экспедиции на Аннапурну в декабре 1997 года. Здесь о нем помнят не по фильмам и книгам, а по маршрутам, по воспоминаниям, по живым голосам.

Вернисаж стал местом встречи тех, кто знал Анатолия Букреева лично, и тех, кого он привел в горы уже после своей гибели. На стенах – кадры из экспедиций, газетные вырезки, альпинистская амуниция. Но главное – не вещи, а настроение. На одном из стендов портрет, написанный Андреем Старковым, участником последнего восхождения Букрее­ва. Картина – как молчаливое прощание, оставшееся в горах.

А рядом – голос. Настоящий. Записанный и сохраненный: турист и бард Николай Глушков когда-то ездил с Букреевым в походы, пели у костра, играли на гитарах. Казалось бы, мелочь, студенческий туризм. Но спустя десятилетия эта старая кассета превратилась в бесценную реликвию.

Идея выставки родилась в Челябинске, на родине Анатолия Букреева. Отец и дочь – Андрей и Ольга – однофамильцы альпиниста, так впечатлились его судьбой, что начали собственное восхождение – по памяти. Нашли старые пленки, гитару, снаряжение. Проявили фотографии – и вдруг увидели: Букреев среди вершин, в экспедиции на Эверест, в связке с будущим президентом Индонезии.

Следующая точка выставки – Джакарта. Потом – Москва, Екатеринбург, Красноярск, Алтай, Якутия. Память путешествует и возвращается. В сентябре бюст Букрееву появится в Коркино, а весной 2026 года в Челябинске установят памятник в парке «Сад камней» – там, где сама природа говорит о вечном.

Выставка «Анатолий Букреев. Восхождение» не о том, как покоряют горы, а о том, как они преображают. Анатолий Букреев был не просто восходителем. Он был человеком, который стал высотой и остался ею.

#Алматы #выставка #фото #Анатолий Букреев

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