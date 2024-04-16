Человек-легенда

Наше знакомство с Муслимом Даирбековым состоялось более 60 лет назад и быстро переросло в крепкую дружбу.

«Будьте счастливы!» – пожелание родным, друзьям. Мы привыкли к этой фразе, и она зачастую звучит буднично. Что значит «счастливо»? Несомненно, существует общее универсальное определение. В него мы включаем мирное небо, здоровье близких, интересную работу, крепкую семью – то, без чего счастье представить невозможно. Подобное восприятие объединяет людей по всему миру вне зависимости от расы, вероисповедания. Это понимание имеет, я бы сказал, и надвременной характер. Но каждый человек дополняет смысл счастья и личными особенными штрихами – собственными надеждами, мечтами.

«Счастлив ли я?» – совершенно не праздный вопрос. Поиск ответа наполняет нашу жизнь смыслом. Человек должен жить счастливо. «Как?» – отвечает каждый по-своему.

К сожалению, нет универсального совета, как подружиться со счастьем. Это часть головоломки постижения смысла жизни. Найти ответ – задача не из простых. Каждый ищет собственное решение. Иногда для этого не хватает и всей жизни. У меня, как и у абсолютного большинства людей, нет готового ответа. Могу с уверенностью утверждать одно: за абсолютную истину следует принять тот факт, что невозможно встретить по-настоящему счастливого человека, у которого нет настоящих друзей. Не прия­телей, не знакомых – друзей.

На моем жизненном пути состоялось огромное количество встреч с самыми разными людьми.

Заботливая память старательно стирает горечь от встреч и общения с теми, кто, как сказал поэт, оставляет в душе лишь «след, чтобы вытерли паркет» и оберегает, сохраняет воспоминания и ощущение легкости взаимопонимания и общения с людьми талантливыми, целеустремленными, наделенными большим перечнем самых положительных качеств.

Далеко не каждое знакомство перерастает в дружбу. Для подобного требуется нечто гораз­до большее. Вот почему круг друзей не может быть необъятным. Это круг избранных – тех, кто уготован, возможно, самим Провидением. В число именно таких моих близких я по праву отношу Муслима Даирбекова. Стоит поблагодарить судьбу, что Муслим является моим старым и верным другом.

Наше состоявшееся более 60 лет назад знакомство быстро переросло в крепкую дружбу. Срок более чем достаточный, чтобы утверждать это. Время не скупилось на испытания проч­ности нашей дружбы, как и не скупилось на испытание силы духа этого человека. Судьба Мус­лима как кардиограмма его большого сердца – рывок вверх, и страшное падение, и снова вверх к невероятным высотам. Его биографии хватит не на один толстенный роман. Судьба нередко ведет нас по известному только ей пути. События могут стремительно менять друг друга, как картинки в калейдоскопе, но, увы, не только неожиданно и завораживающе.

На фоне всех драматических перипетий его биографии мне в первую очередь очень интересен феномен Муслима – вызывающая восхищение жизнеутверждающая способность «дружить со счастьем», никогда его не покидавшая. Где искать этому опоры? Безусловно, в труде и работе, получившей заслуженное признание: Муслим – заслуженный врач Республики Казахстан.

В далекие времена позднего Советского Союза, которые справедливо называют «эпохой застоя», Даирбеков-врач одним из первых в СССР решился на внедрение революционного в тот период метода протезирования на основе металлокерамики. Благодаря личному энтузиазму, настойчивости и решительности добился открытия новой стоматологической поликлиники во времена, когда медицина и образование не только в получившем независимость Казахстане, но и на всей территории бывшего Союза влачили жалкое существование. Потом будут всемирные и международные конгрессы стоматологов Корее, Китае, Малайзии, Мексике, Канаде, Голландии.

Всему этому предшествовал период, когда Муслим, не задумываясь и не жалея сил, «вкалывал» на трех работах одновременно, стараясь найти, принять, впитать дыхание нового и передового. Наверное, так было нужно для того, чтобы у нас с вами появилась как можно раньше возможность заботиться о здоровье – лечить зубы, куда уж без этого, на уровне самых передовых технологий. Энергия и энтузиазм – только вперед. Подобная полная самоотдача не могла не дать результатов. Быстрый карьер­ный рост и рост уважения не только среди коллег был исключительно вопросом времени.

Но всегда стоит помнить, что злопыхатели не дремлют: очень скоро успехи Личности становятся объектом преследования для завистников. Судьба отказалась одарить их созидательным талантом, и они нашли свое призвание в охоте на тех, чьи способности и талант вызывали у них стойкую зависть. Кто такие завистники и злопыхатели и на что они способны, поверьте, мне хорошо известно и по собственному опыту. К сожалению, так устроен мир. Поднявшись над этим, стоит отдать им должное: без их завистливого мелочного усердия не отсеется лишнее, не засверкает по праву настоящий талант.

Страшное обвинение, сос­тряпанное всемогущим КГБ – «Даир­беков – агент иностранных спецслужб», почти смертельный приговор в те времена, – оказалось вопиющей клеветой и результатом межклановых войн. Долгие шесть лет зак­лючения по ложному навету не сломили волю Муслима, в душе не нашлось места озлобленности и отчаянию. Дело жизни – лечить, помогать людям – пришло на помощь.

Сила духа и воли помогла сделать так, что нахождение в камере № 7 – «камере смертников» стало просто строкой в перечне испытаний Муслима. А перевод в суровый лагерь в Мордовии просто потому, что «казах» и «лидер», после трагических событий Желтоксана дополнил этот список. Так было отмечено в личном деле – «лидер», и представляет угрозу как наделенный талантом вести за собой. Советская система в период своего угасания опасалась людей, способных бросить вызов, вырваться из жестко заданной колеи. Идеология требовала тотальной поголовной уравниловки. Народы страны превратили в «трудовые массы», «скованные одной цепью», бредущие к утраченной цели.

Только крах тоталитаризма и всемогущего КГБ позволил пересмотреть сфальсифицированное обвинение и полностью оправдать Даирбекова.

Я помню, как искренне сокрушался Динмухамед Ахмедович Кунаев, возглавлявший в те времена республику, что был обманут, и сожалел, что не пришел на помощь честному человеку, и всегда высоко ценил, что в трудную минуту жизни Муслим не оговорил ни одного человека, сумел сохранить достоинство и честь.

Муслим вспоминал, что все тщетные усилия прокурора с говорящей фамилией Болтунов вызывали только иронию. «Вы оправдываете Вашу фамилию», – ответил Муслим на все надуманные обвинения. Позже на вопрос генерала КГБ Баркова «Что самое тяжелое из всех лишений?», он признался: «Лишение родного языка».

Настоящие друзья Муслима, в числе которых был и председатель комитета космонавтики СССР Олег Александрович Чембровский, один из создателей знаменитой реактивной артиллерийской системы «Катюша», не жалели сил, чтобы честное имя Муслима Даирбекова не покрыла черная пелена. Поддерживал, боролся за товарища – не по­боялся приехать на встречу в места лишения свободы. Поступки говорят больше слов.

События жизни легко и быстро пролетают в рамках одной газетной полосы. Короткий рассказ не вместит всех испытаний, ворвавшихся в дом Муслима.

Близкие и друзья, родственники – те, кто, как и Мус­лим, не опус­тились до предательства, лишались работы, выслушивали советы «уехать и не возвращаться в Казахстан». Были и те, кто еще совсем недавно настойчиво твердили о дружбе – и испарились в мгновение ока. И становится очевиден ответ на вопросы: «Может ли быть трус настоящим другом?» и «Может ли трусливый человек быть счастливым?»

Утонченная, замечательная Нэлли – супруга Муслима. Его Муза и Верный друг. Главная в жизни опора. Хрупкие плечи не дрогнули под навалившейся ношей. Душа не потемнела и не сдалась. Светлая сила помог­ла выстоять, сохранить семью, воспитать детей, сражаться за мужа.

До сих пор ей тяжело вспоминать, как приходилось сутками трястись в вымороженных, грязных «теплушках» – грузовых вагонах с чадящей печкой-буржуйкой, чтобы добраться к Муслиму. Сутками добиваться свидания, преодолевая равнодушие и лицемерие лагерного начальства. А вокруг на сотни километров – леденящий ветер, ледяное молчание и ледяные взгляды.

Сквозь эти преграды Нэлли пробивала путь, чтобы встретиться, поддержать, согреть супруга.

Как много требовалось сил и мужества, чтобы раз за разом, презрев страх, стучаться в двери самых высоких кабинетов, добиваясь одного – справедливости. Какой невообразимый нужен запас стойкости, чтобы слышать «Мы не в силах ничего сделать» и не опустить руки? Знаю об этом, и сам прекрасно помню, как трудно было принять и осознать всю тщетность попыток помочь другу. Поэтому с огромным уважением воздаю должное верности и мужеству этой прекрасной женщины. Это ли не счастье, когда рядом такой преданный, надежный, любящий человек?

Сильных людей испытания закаляют. Трагический опыт открывает способность иначе видеть окружающий мир. Поз­воляет переосмыслить или, напротив, еще крепче держаться за те ценности и идеалы, что помогли выстоять. Пройденные суровые испытания наделяют Человека даром острее чувствовать боль других, помогают найти ответ на самый главный вопрос бытия: зачем я пришел в этот мир?

Большое сердце и широта души помогли Муслиму найти ответ: «Делая что-нибудь хорошее для людей, я получаю истинное наслаждение. Это уже моя насущная потребность, без которой я не мыслю свою жизнь». Очень просто сформулировал основное правило своей жизни Муслим. Мудрые слова: «Человек рождается дважды: первый раз, когда появляется на свет, второй – когда понимает, для чего». Счастливый человек это знает.

С первых лет нашей дружбы я был уверен: Муслим знает. Его жизнь никогда не была погоней за славой, успехом или богатством. Настоящее уважение и любовь невозможно купить ни за какие деньги.

Благодарная память в веках останется только о славных делах человека, служившего людям. Всевышний наградил природу добра и любви уникальным качеством – ее нельзя сохранить, пряча от мира, как золото или богатство. Этим Даром надо уметь делиться. Только так возможно приумножить этот Дар. Грош цена твоей доброте и любви, если они не сделали пусть даже одного человека счастливее.

Щедрая помощь и доброта Мус­лима коснулись многих. Он, не раздумывая, мог купить квартиру, помочь обзавестись жильем попавшим в беду прос­тым людям, соотечественникам.

Бескорыстная помощь спорт­сменам на протяжении десятилетий прекрасно известна. Сколько наших прославленных спортсменов и те, кто не добрался­ до высоких пьедесталов, в начале пути смогли опереться на помощь Муслима! Бессменно восемь олимпиад делами поддерживал он наших участников вдали от родного дома. За что казахстанские олимпийцы с теплотой называли его «наш талисман».

Мой друг и сейчас, возглавляя общественный фонд «Демеужан», продолжает оказывать поддержку ветеранам спорта. Людям, чей труд прославил казахстанский спорт, сделал нашу страну широко известной на мировых спортивных аренах.

«Жақсы ниет – жарым ырыс» – «Доб­рое намерение – половина счастья». Мудро подмечено. Но в это изречение казахский народ, на мой взгляд, вложил куда более глубокий смысл. Не может быть счастья наполовину. Одними намерениями в этом деле уж точно не обойтись.

В подтверждение мне на память приходит поучительная история, рассказанная нашим великим казахским писателем и поэтом Мухтаром Шахановым. Он вспоминал, как в возрасте 16 лет пришел в газету с исписанной стихами тетрадкой и положил ее на стол редактора, который не поверил юному таланту и отправил мальчишку домой. Узнав об этом, Муслим буквально за руку привел Мухтара в ту же редакцию и пристыдил «литработника» за такой поступок. Редактор отказывался­ верить. Тогда Муслим взял со стола чистый лист бумаги и сказал Мухтару: «Пиши!» Так, за несколько минут родилось новое стихотворение молодого поэта. Незадачливый редактор был поражен, и все стихи вскоре были опубликованы.

Благодаря поддержке Мус­лима из маленького душного кабинета, из-за скрипучего стола вырвался в этот мир яркий талант Мухтара. Это ли не счастье – обладать способностью разглядеть талант, уметь видеть в человеке в первую очередь его дарования и не жалеть сил и упорства, чтобы раскрыть его для всех.

В этом и есть тот скрытый смысл пословицы. Нет половины счастья и недостаточно только намерения – для полного нас­тоящего счастья любое самое благородное намерение необходимо подкрепить делом. И это, очевидно, еще один его секрет.

Все самые замечательные эпитеты и сравнения полностью не раскроют весь многогранный талант Муслима. Большое сердце мудрого человека. Признанный авторитет в области медицины, состоявшаяся личность. «Философ в бесконечном поиске гармонии жизни» – так написал о Даирбекове Бахытжан Момыш­улы, сын великого Бауыржана Момышулы.

Как президент Фонда имени Мухаммеда Хайдара Дулати Муслим Даирбеков не жалеет времени и средств для сохранения культурного и исторического наследия казахского народа. Как меценат участвовал в создании памятника Абаю. Внес лепту в увековечивание исторической памяти великим батырам казахской степи – Кабанбаю, Райымбеку, Самен-батыру. Фонд оказал благотворительную помощь в реставрации мавзолеев Бекета-ата, Байдибека-ата, Сихыма-ата, Жаныса-ата, Ботбай-ата, Шымыра-ата и Домалак-ана.

Сохранить память, сохранить знания – значит, научить другого, других. Пусть они приумножат полученное и бережно передадут дальше. Этот мудрый закон Муслим Даирбекович знает прекрасно, учил и продолжает учить этому не красивыми словами и занудными нравоучениями. Нет, он учит этому собственным примером, поступками, отстаивая светлые идеалы, наполняющие его серд­це: «Я должен помогать всем, кто нуждается в моей помощи. Меня с детских лет воспитывали в духе помощи людям, и я просто не представляю, как может быть иначе».

Этот моральный кодекс заложен в генетической программе Даирбекова, ведь по отцу он прямой потомок великого казахского бия Толе би, а по матери – Айтеке би и Казыбека би. Он не любит распространяться об этом, считая свое благородное происхож­дение «излишней саморекламой». Я знаю, что Муслим всегда помнит об этом. Эта память учит, что в первую очередь надо видеть в человеке его достоинства, личные качества: «Я не имею права делить казахов по родовым и жузовым принципам. Таким же был и мой отец». Я прекрасно помню встречи с отцом Муслима – светлым и мудрым человеком. Он любил повторять: «Сначала народ, страна, потом уже ты».

Даирбек-ага был, есть и навсегда останется не только для сына, но и для всех знавших его людей добрым примером счастливого человека. У него была собственная «формула счастья», бережно хранимая его сыном сейчас, и хранить которую Муслим учил своих детей и внуков. Сейчас ждет, когда подрастет правнук. Формула простая. На вопрос друзей: «Почему тебе всегда так везет? Почему ты такой счастливчик?» – Муслим неизменно отвечает: «Я никогда не желал никому зла. Стараюсь ответить добром даже тем, кто мне сделал зло. Меня так учили мой отец и дед, ведь если злом отвечать на зло, то зла в этом мире становится больше».

Невозможно раскрыть всех секретов счастья. Каждый ищет свой. Неразумно призывать счастье, как учат сейчас всевозможные «новомодные гуру», – жаль растрачивать жизнь в его праздном ожидании.

Может быть, правы самураи, для которых истинный путь и есть счастье? От себя могу только добавить, что по-настоящему счастлив тот, кто смог сделать счастливыми идущих рядом по этому пути.