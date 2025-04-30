Современные подходы к поиску минеральных богатств стали темой международной научной конференции «Физика твердого тела», организованной на площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

Как отметил кандидат геолого-минералогических наук, исполнительный директор по геологии ТОО «Qaz Gold Minerals» Олег Гавриленко, в Правительстве приняли серьезные меры, чтобы обеспечить в стране минерально-сырьевую безопасность. И задача науки – подсказать предприятиям, где, каким образом и что искать.

– Современная геология – это не про романтиков, которые в поиске образцов породы ходят с геологическим молотком, а вечерами у костра поют под гитару, – дал комментарий ученый. – Сегодня в отрасли востребованы специалисты с высокими технологическими компетенциями: знанием физики, химии, программирования, 3D-моделирования, работы с искусственным интеллектом.

Сам исследователь представил на конференции проект минерагенической модели, или, образно говоря, компьютерный «портрет» химических процессов в земной коре. Еще Каныш Сатпаев своими работами по металлогении доказал, что в том, как залегают минеральные плас­ты, существуют определенные закономерности. И если создать математическую модель, можно хотя бы примерно понять, где таятся подземные богатства.

Это суперважно, если учесть, что ресурсы на поверхности давно разведаны и фактически исчерпаны. За рудой надо спус­каться в глубь. При этом поиск и разведка являются настолько затратными по деньгам и времени, что никто не решится на инвестиции без предварительного обоснованного прогноза.

Ключевыми в исследовании стали три горно-металлурги­ческих профиля Восточного Казах­стана: редкометальный, полиметаллический, золоторудный.

В качестве «пилотов» были выбраны участки в Холзунско-Чуйской-Сицихеской провинции, Белоубинско-Сарымсакты-Куртинской зоне, Калба-Нарымском, Западно-Калбинском, Жарма-Саурском, Чингиз-Тарбагатайском поясах и другие. По ним была собрана огромная информационная база: географические сведения, исторические геологические данные, снимки с беспилотников, съемка мультиспектральных спутниковых систем.

– На основе такой базы данных были выполнены 3D-модели и карты, которые отразили пространственные закономерности, – рассказал Олег Дмитриевич. – Дальше с помощью искусственного интеллекта мы спрогнозировали распределение оруденений.

По словам ученого, программа обозначила потенциальные месторождения, которые мог­ли быть пропущены при использовании традиционных методов поиска. В частности, по полиметаллам была выделена Алейско-Ашалинская подзона (медь, свинец, цинк), по редким металлам – Прииртышская и Калбинская подзоны, по золоту – Западно-Калбинская.

Еще один масштабный проект касался центра, севера и востока республики. Исследовательская группа во главе с кандидатом гео­лого-минералогических наук, ассоциированным профессором Школы наук о Земле ВКТУ им. Д. Серикбаева Мариной Мизерной оценила инвестиционную привлекательность шести золоторудных участков в Акмолинской области, семи золото- и медьсодержащих – в Улытауской, а также ряда участков, где могут быть полиметаллы, на Рудном Алтае.

– Были собраны обширные данные, – рассказала профессор. – Мы изучили информацию по металлогении рудных районов и месторождений, это большие исторические данные. Использовали спутниковую съемку. Провели компьютерное моделирование, разработали эталоны основных геолого-промышленных типов месторождений на медное, цинковое, свинцовое, благородное и редкометальное сырье.

Причем чем больше данных, тем точнее прогноз. В итоге исследователи пришли к выводу, что каждая из семи крупных территорий может иметь более одного месторождения. Другими словами, инвестиции в разведку будут оправданы с большой долей вероятности. И это как раз тот результат, который от проекта ждали в Министерстве промышленности и строительства.

Проблема восполнения сырьевых запасов давно является головной болью для горно-металлургических компаний Восточного Казахстана. В 2026 году может завершиться эксплуатация Малеевского рудника, падает рентабельность знаменитой «Тишинки» в Риддере – руда становится беднее, и спускаться за ней приходится все глубже. В течение 15 лет прогнозируется истощение запасов Риддер-Сокольного месторождения... В апреле мажилисмен Лукбек Тумашинов в депутатском запросе напомнил о роли горных предприятий как градообразующих для Алтая и Риддера. Какое будущее ждет эти города?

По данным, которые предоставил глава Правительства Олжас Бектенов, в 2020–2024 годах на Рудном Алтае были проведены геологоразведочные работы по цветным, редким и редкоземельным металлам на площади почти 8,7 тыс. кв. км. Только в 2024-м инвестиции из респуб­ликанского бюджета составили 2,3 млрд тенге.

«Выдана 31 лицензия на разведку и подписано по четыре контракта в районе Алтай и в Риддере», – значится в ответе Премьер-министра. В частности, на участке Восточно-Старковском (в 22 км от Риддера) запасы меди оцениваются в 8 тыс. тонн, свинца – в 4 тыс. тонн, цинка – в 27,2 тыс. тонн. На участке Миролюбовском (в 264 км от Алтая) запасы вольфрама оцениваются в 619,5 тонны, на участке Кунеой (в 109 км от Алтая) запасы бериллия – в 20,6 тыс. тонн.

В целом на территории облас­ти геологоразведкой охвачено 10 участков, в том числе на пяти – глубинным минерагеническим картированием. В Риддере, по информации главы Правительства, уже идет подготовка проекта завода по переработке медно-цинковой руды, а также флотационной фабрики мощностью 1 тыс. тонн концентрата в сутки. Все это должно обеспечить экономические перспективы районов.

Горное дело и металлургия исторически являются основой экономики Восточного Казах­стана. Здесь действуют мировые производства цветных, драгоценных и редких металлов. Еще в прошлом году в ходе аналогичной международной научной конференции ученые-геологи четко обозначили тренд на использование искусственного интеллекта. Как отметил Олег Гавриленко, по прогнозам, в перспективе с использованием ИИ будет сопровождаться 90% всех геологоразведочных и технологических процессов.

На сегодня с помощью компьютерных программ уже просчитываются, причем в буквальном смысле, залежи полезных ископаемых. Завтра исследователи научатся применять их в поиске новых технологий добычи, переработки и плавки.