Чем грозит продажа ювелирных изделий без пробы

Какая ответственность ожидает продавцов ювелирных изделий при отсутствии соответствующего клейма, на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель департамента комитета технического регулирования и метрологии Минторговли по городу Алматы Канат Кабылбеков, передает Kazpravda.kz
- По утвержденному стандарту золотые драгоценные металлы должны иметь клеймо - изображение символа головы барса и международную аббревиатуру Казахстана - KZ. При нарушениях данного стандарта, департаментом проводит внеплановые проверки в отношении реализаторов ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней, - рассказал Канат Кабылбеков.
Размер штрафов выглядит составляет:
- на физических лиц - в размере 50 МРП;
- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 80 МРП;
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП;
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.
- Также реализатору будет выдано предписание об устранении нарушений. То есть, реализатор должен будет получить акт, что его изделие соответствует требованиям НД, а после чего провести клеймение пробирным клеймом в виде головы барса, - разъяснил спикер.
После устранений нарушений данное изделие может вновь поступить на реализацию.