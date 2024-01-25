Чем грозит продажа ювелирных изделий без пробы

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Какая ответственность ожидает продавцов ювелирных изделий при отсутствии соответствующего клейма, на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель департамента комитета технического регулирования и метрологии Минторговли по городу Алматы Канат Кабылбеков, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

- По утвержденному стандарту золотые драгоценные металлы должны иметь клеймо - изображение символа головы барса и международную аббревиатуру Казахстана - KZ. При нарушениях данного стандарта, департаментом проводит внеплановые проверки в отношении реализаторов ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней, - рассказал Канат Кабылбеков.

 Размер штрафов выглядит составляет:

- на физических лиц - в размере 50 МРП;

- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 80 МРП;

- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП;

- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.

- Также реализатору будет выдано предписание об устранении нарушений. То есть, реализатор должен будет получить акт, что его изделие соответствует требованиям НД, а после чего провести клеймение пробирным клеймом в виде головы барса, - разъяснил спикер.

После устранений нарушений данное изделие может вновь поступить на реализацию.

#штрафы #ювелирные изделия #клеймо

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