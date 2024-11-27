Чемпионат Казахстана по ски-альпинизму стартует в конце ноября

С 30 ноября по 1 декабря на горнолыжном курорте «Шымбулак» состоится чемпионат Казахстана по ски-альпинизму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НОК

Фото: НОК РК

Турнир пройдет впервые после признания данного вида спорта.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах. 30 ноября спортсмены пробегут формат «Вертикальная гонка», а 1 декабря состоится старт самой в спринте.

Маршрут «Вертикальной гонки» не предусматривает скоростного спуска и проложен по склону от верхней станции «Комби 1», с финишем на Талгарском перевале. Трасса спринта расположена на склоне Левый Талгар.

Участие примут спортсмены Шымкента, Усть-Каменогорска, Петропавловска, Акмолинской области, Караганды, Алматы и Алматинской области.

Ски-альпинизм - это спорт, объединяющий в себе элементы скоростного подъема в гору на лыжах и скоростного спуска. В Казахстане соревнования проходят с 2015 года. С 2021 года ски-альпинизм в списке олимпийских видов спорта.

В 2024 году ски-альпинизм, или скимо (от англ. Skimountaneering) занесен в реестр видов спорта Казахстана.

По итогам ЧРК будет создана национальная команда, которая в феврале 2025 года выступит на зимних Азиатских играх в Харбине.