Чемпионат мира по женскому боксу в Сербии: кто из казахстанок пробился в полуфинал

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На чемпионате мира по боксу среди женщин в Нише прошли четвертьфинальные поединки. До этого раунда дошли десять представительниц команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В итоге пробились в полуфинал и гарантировали себе медаль: Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкибекова (до 50 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Ельдана Талипова (свыше 81 кг).

Сегодня, 14 марта, спортсменки проведут бои за выход в финал. Начало в 22.00 по времени Астаны.