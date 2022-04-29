Чемпионка мира из Казахстана выиграла конкурс красоты в Италии

26-летняя казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова выиграла Гран-при на конкурсе красоты в Неаполе (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Казахстанская спортсменка была приглашена на международный конкурс красоты "Miss Europe Continental - 2022", где сначала вошла в топ-10, а затем была признана победительницей.

Отметим, что Абилкадирова имеет немало достижений. Например, она - единственная казахская чемпионка мира по грэпплингу. Кроме того, является моделью и актрисой, часто появляется на телеэкранах или обложках глянцевых журналов.