«Черный» рынок воды выявили в профильном министерстве

Водное хозяйство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Нарушения на 20 млн тенге обнаружены в филиале «Казводхоза» Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает борьбу с нарушениями в управлении водными ресурсами, «черным рынком» воды и коррупционными рисками в водной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прессс-службу госоргана

В итоге выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и госзакупками.

Так, в Куртинском районе Алматинской области крестьянскими хозяйствами использовалась поливная вода без заключения договоров с местным филиалом «Казводхоза».

Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей.

Кроме того, установлены дополнительные потери воды на канале из-за неиспрвности гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техсостоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.

Также выявлены нарушения законодательства в сфере госзакупок: филиал заключил 7 договоров о госузакупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге.

В Минводы пришли к выводу, что нарушения совершаются систематически.

Помимо этого, и.о. директора филиала не соблюдены нормы о недопустимости совместной работы с близкими родственниками. 

По итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге.

Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены адмштрафы. Также в качестве предупреждений и.о.директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности. 

«Филиалу области даны рекомендации по устранению недочетов. Проверки филиалов «Казводхоза» продолжатся и в других областях. Для более эффективной борьбы с «черным рынком» воды при министерстве создан новый комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов», – пообещали в госоргане.  

В ведомстве напомнили, что ранее по итогам проверок, проведенных ВАП и Минводы, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководящих работников «Казводхоза». А Департамент внутреннего аудита министерства выявил 10 фактов незаконного использования воды в Жамбылской области.

Руководитель филиала был освобожден от занимаемой должности.

#нарушения #госзакупки #вода

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