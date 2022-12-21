Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

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В результате ДТП с участием двух машин в Алматинской области погибли 4 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, ДТП произошло в Кегенском районе Алматинской области.

"Автомашиной "Hyundai" управлял 44-летний мужчина, который на 60 км автодороги Кеген - Кокпек - Тюп не справился с рулевым управлением и столкнулся с "Mitsubishi", двигавшейся в попутном направлении. При столкновении автомашин водитель "Hyundai" и его трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больницу с различными травмами доставлены еще двое пострадавших", - рассказал первый заместитель начальника Кегенского РОП Куаныш Абдильдаев.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК, добавил он.