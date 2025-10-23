Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях защиты экономической безопасности приказом министра промышленности и строительства введён временный запрет на вывоз за пределы страны лома и отходов черных металлов (бывших употреблении), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Несмотря на ограничения, четыре товарищества в Мангистауской области нарушили установленный порядок.

По инициативе Мангистауской транспортной прокуратуры в доход государства обращено 380 тонн лома.

«Принятые меры позволили предотвратить аналогичные нарушения и укрепить законность. В прокуратуре продолжают работу по реализации принципа «Закон и Порядок» и защите экономических интересов государства», – проинформировали в надзорном органе.

Также ранее стало известно, что 190 земельных участков в Туркестанской области незаконно предоставлены землепользователям акиматами городов и районов.