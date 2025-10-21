Землю стоимостью 1,8 млрд тенге незаконно раздали акиматы в Туркестанской области

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

190 земельных участков Незаконно предоставлены землепользователям акиматами городов и районов,  сообщает  корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы соблюдения земельного законодательства вновь оказались в центре внимания общественности и правоохранительных органов. Согласно сообщению прокуратуры, с 2023 по 2025 годы акиматы ряда городов и районов региона незаконно предоставили землепользователям 190 участков общей площадью более 6 000 гектаров.

Такие выводы были озвучены в ходе заседания коллегии прокуратуры, где обсуждались многочисленные факты грубого нарушения земельного законодательства со стороны должностных лиц местных исполнительных органов. Надзорный орган подчеркнул, что в этих случаях имело место умышленное обходное предоставление земель, в обход установленных конкурсных процедур, что является прямым нарушением закона.

Выявленные нарушения включают в себя обход конкурсных процедур, предусмотренных Земельным кодексом РК, при передаче земель в частное пользование,  незаконную передачу земель под садоводство, личное подсобное хозяйство и как дополнительные участки без соответствующего правового обоснования, изменение целевого назначения 400 га земли (150 участков) для предпринимательской деятельности без соблюдения архитектурно-градостроительных норм и требований, а также отсутствие градостроительной документации в каждом из выявленных случаев.

Кроме того, были затронуты сопутствующие темы: незаконное строительство, очередность на получение жилья и рациональное использование земель. Эти вопросы напрямую связаны с эффективным управлением государственной землёй и отражают системные проблемы в деятельности отдельных акиматов.

«Земля — один из важнейших ресурсов государства, имеющий не только экономическое, но и стратегическое значение. Нарушения, связанные с её несанкционированным распределением, подрывают доверие граждан к власти, создают неравные условия для предпринимателей, искажают рынок недвижимости и приводят к неконтролируемой застройке», отметили в прокуратуре.

Земельное законодательство чётко регламентирует процедуры предоставления участков, включая обязательное проведение конкурсов, соблюдение градостроительных норм и прозрачность всех решений. Нарушение этих норм — это не просто административная халатность, а потенциальное злоупотребление властью, за которое должно наступать строгое наказание.

По итогам заседания прокуратуры, ответственным государственным органам выданы протокольные поручения, в числе которых проведение внутренней проверки всех решений о предоставлении земель за указанный период, рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, усиление контроля за соблюдением норм градостроительной и архитектурной документации, обеспечение прозрачности в сфере земельных отношений.

Прокуратура также указала на необходимость срочных мер по возвращению незаконно переданных участков в государственную собственность и обеспечению надлежащего правового порядка в распределении земель.

 

#Туркестанская область #акимат #прокуратура #земля

