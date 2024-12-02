Столичным инвесторам незаконно отказывали в предоставлении земельных участков

Отказы мотивировались техническими проблемами в информационных системах, из-за которых участки смежных землепользователей накладывались друг на друга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате, инвесторы на протяжении длительного времени не могли получить земельные участки для дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

По акту прокурорского надзора проблемный вопрос инвесторов разрешился, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Принятые меры способствовали продолжению реализации проектов по строительству цеха по производству полуфабрикатов по стандартам «халал», строительству и эксплуатации склада нефтепродуктов, эксплуатации производственно-складского комплекса и производству газоблока.

Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 4,1 млрд тенге, их реализация позволит создать более 240 рабочих мест.

В прокуратуре напомнили, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов: 8 747 216 15 58.