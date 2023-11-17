Чиновник из акимата в Акмолинской области заключал договоры с ИП своей супруги

6,7 тысячи коррупционных рисков самостоятельно выявили госорганы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции

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Результаты реализации ТБН-4 «Предупреждение и противодействие коррупции» за 9 месяцев этого года были заслушаны на совещании Антикоррупционной службы и госорганов.

Так, госорганы подвели итоги реализации карты проектов на текущий год по проведению внутренних анализов коррупционных рисков, соблюдению антикоррупционных ограничений и комплаенса в субъектах квазигоссектора.

Местные исполнительные и центральные государственные органы в рамках внутренних анализов коррупционных рисков выявили почти 6,7 тысячи коррупционных рисков, из них 3,5 тысячи устранено.

«Управление координации занятости и социальных программ акимата по Жамбылской области в деятельности кадровой работы центра оказания специальных социальных услуг выявило выплату премий работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, более чем на 2 млн тенге. Незаконно выплаченные деньги возвращены в бюджет. Акимат Акмолинской области установил, что руководитель аппарата одного из районных акиматов 2 года заключал договоры из одного источника с ИП, руководителем которого являлась его супруга. Материалы по факту направлены в уполномоченный орган по делам госслужбы для проверки», – поделились примерами в Антикоре.

В рамках проекта по соблюдению норм антикоррупционного законодательства установлено более 1 800 фактов совместной работы близких родственников, 122 факта осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, 12 фактов принятия на работу ранее совершивших коррупционные правонарушения, 10 человек, осуществляющих деятельность, несовместимую с выполнением государственных функций.