Чиновник из акимата в Акмолинской области заключал договоры с ИП своей супруги

Другое
174
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

6,7 тысячи коррупционных рисков самостоятельно выявили госорганы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции

Фото: Kazpravda.kz

Результаты реализации ТБН-4 «Предупреждение и противодействие коррупции» за 9 месяцев этого года были заслушаны на совещании Антикоррупционной службы и госорганов.

Так, госорганы подвели итоги реализации карты проектов на текущий год по проведению внутренних анализов коррупционных рисков, соблюдению антикоррупционных ограничений и комплаенса в субъектах квазигоссектора.

Местные исполнительные и центральные государственные органы в рамках внутренних анализов коррупционных рисков выявили почти 6,7 тысячи коррупционных рисков, из них 3,5 тысячи устранено.

«Управление координации занятости и социальных программ акимата по Жамбылской области в деятельности кадровой работы центра оказания специальных социальных услуг выявило выплату премий работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, более чем на 2 млн тенге. Незаконно выплаченные деньги возвращены в бюджет.

Акимат Акмолинской области установил, что руководитель аппарата одного из районных акиматов 2 года заключал договоры из одного источника с ИП, руководителем которого являлась его супруга. Материалы по факту направлены в уполномоченный орган по делам госслужбы для проверки», – поделились примерами в Антикоре.

В рамках проекта по соблюдению норм антикоррупционного законодательства установлено более 1 800 фактов совместной работы близких родственников, 122 факта осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, 12 фактов принятия на работу ранее совершивших коррупционные правонарушения, 10 человек, осуществляющих деятельность, несовместимую с выполнением государственных функций. 

«В целом, за 10 месяцев за нарушение норм антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлечено 179 человек, в том числе 73 работника местных исполнительных органов, 16 работников территориальных подразделений центральных госорганов, 23 руководителя субъектов квазигоссектора и 66 физических лиц. Из них 31 руководитель государственного органа. Сумма наложенного штрафа составила более 54,8 млн тенге», – озвучили цифры в антикоррупционном ведомстве.

#госслужба #Антикор #коррупционные риски

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
Двойной праздник
Здравствуй, «миллионер»!
От форпоста до областного центра
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Поддельное моторное масло продавали в Алматы
Максимальное выплаченное вознаграждение за "донос" назвал А…
Родители переплачивали за питание в детсадах области Улытау
Участника террористической группы экстрадировали в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]