Чипсы из нарынкольской картошки

Потребительский рынок
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Сельскохозяйственный производственный коопе­ратив «Алтын дән-1» из Райымбекского района Алматинской области начал поставки картофеля одному из лидеров мировой пищевой индустрии – американской транснациональной корпорации PepsiCo.

фото из архива "КП"

В текущем году местные картофелеводы засеяли 2 300 га и получили урожай по 250–300 центнеров с гектара. Высоких показателей удалось достичь благодаря применению интенсивных технологий и современных систем орошения.

Контракт, заключенный с PepsiCo, стал значимым шагом в развитии отечественного агробизнеса. Ранее американская компания предоставила СПК «Алтын дән-1» элитные семена картофеля, а также оказала содействие в освоении инновационных технологий полива на площади 150 га.

Как отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев, укрепление международных связей открывает для региона новые возможности. Сейчас на территории города Алатау ведется строительство завода PepsiCo, запуск которого запланирован на первый квартал следующего года. На предприятии планируется перерабатывать до 210 тыс. тонн картофеля и выпускать около 70 тыс. тонн картофельных чипсов Lay’s и соленых снеков. Поставляемое сюда сырье пока будут складировать в овоще­хранилище.

В проект инвестировано 368 млн долларов, завод станет крупнейшим в Центральной Азии. Готовая продукция будет поставляться не только на внутренний рынок республики, но и в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Инвесторы уже наладили взаимодействие с картофелеводами сразу трех областей – Алматинской, Павлодарской и Акмолинской.

В Райымбекском районе есть все условия для увеличения объе­мов возделывания картофеля: плодородная земля, благоприятный климат. Нарынкольская картошка всегда славилась свои­ми высокими вкусовыми качествами.

По словам председателя кооператива «Алтын дән-1» Дулата Кулмамырова, ключевую роль в модернизации перспективной отрасли играет поддержка государства. В частности, аграриям вернули 80% средств, потраченных на установку дождевальных комплексов. Это около 100 млн тенге.

Фермеры считают необходимым построить рядом с крестьян­ским хозяйством современное овощехранилище объемом 10 тыс. тонн, и в этом вопросе акимат области окажет им поддержку. Главное – теперь у них есть гарантированный сбыт в лице PepsiCo.

По данным управления сельского хозяйства Алматинской области, нынче местные аграрии собрали 183,2 тыс. тонн картофеля. В следующем году в Райымбекском районе откроется семеноводческая ферма, что позволит повысить урожайность и качест­во второго хлеба. По оценкам экспертов отрасли, дальнейшее развитие картофелеводства укрепит продовольственную безопас­ность республики, повысит ее инвестиционную привлекательность, а также создаст прочную основу для экспорта отечественной сельхозпродукции.

