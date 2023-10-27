Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане планируют расширить число дистанционных медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК

Фото: Kazpravda.kz

Минздрав РК разработал и вынес на обсуждение на портале открытые НПА проект приказа об оказании дистанционных медицинских услуг.

По проекту документа (изменения в приказ министра здравоохранения РК от 27 апреля 2022 года № ҚР ДСМ-37 «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях») пациенты получают первичную консультацию у профильного врача в оффлайн-формате, а повторные консультации могут получать дистанционно.

«Сегодня 13 медицинских услуг оказываются дистанционно, такие как консультация врача сканированных гистологических препаратов с помощью оборудования для телепатологии с интеграцией и без интеграции, психолога, логопеда реабилитолога, дистанционный консилиум врачей и другие.

Проектом приказа данный перечень увеличен до 67 консультаций и 48 медуслуг. Это касается расшифровки диагностических исследований, консультаций узких специалистов – невропатолога, кардиолога, психиатра, эндокринолога, гинеколога, расшифровки ЭКГ, МРТ, маммографии, рентгенографии, суточного мониторирования артериального давления, электроэнцефалограммы, полисомнографии и других», – сообщили в Минздраве.

Дистанционные услуги позволят пациентам при повторных приемах получить консультацию без посещения врача, своевременно начать лечение, уточнить диагноз, получить рекомендации по лечению, выписать лекарства.

Дистанционные технологии широко практикуются во всем мире, повышают доступность медицинской помощи населению, а также значительно снижает очереди к специалистам, обосновали в ведомстве.

 

 

#здравоохранение #Минздрав #консультация #медуслуги #дистационка

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