Число погибших горняков достигло 35 человек

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По состоянию на 09:00 часов 29 октября на шахте им.Костенко обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров, сообщает МЧС республики.

В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Продолжается контроль газовой обстановки.

Вчера на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека.

Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.