Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 66 человек

В общей сложности 66 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое сотрясло уезд Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщили местные власти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Как стало известно, разгул стихии унес жизни 38 человек в Ганьцзы-Тибетском автономном округе и 28 - жителей города Яань.

В результате ЧП, 15 человек числятся пропавшими без вести, 253 жителя получили травмы, из которых пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, а 70 получили тяжелые повреждения.

Согласно сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в понедельник в 12:52 по пекинскому времени.

В связи с землетрясением власти провинции Сычуань инициировали режим реагирования на чрезвычайные ситуации самого высокого уровня.

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР.

Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань.