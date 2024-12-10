Чистая прибыль страховщиков превысила за месяц 20 млрд тенге

С начала года страховые выплаты составили 266,7 млрд тенге, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Страховые выплаты за октябрь 2024 года составили 33,0 млрд тенге.

«Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев, что связано с введением в 2024 году в рамках данного класса страхования новых специальных социальных выплат работникам, занятым во вредных условиях труда», – пояснили в АРРФР.

Активы страховых организаций по итогам октября увеличились на 2,5% до 2,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 16,2%), в основном в результате роста доходов по страховой деятельности.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за октябрь 2024 года увеличился на 1,7% или 15,6 млрд тенге до 914 млрд тенге, в основном, за счет прибыли, полученной от страховой деятельности (с начала 2024 года рост на 1,1%).

«Чистая прибыль по страховому рынку в октябре 2024 года составила 20,5 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала 2024 года – 177,1 млрд тенге)», – рассказали в АРРФР.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юрлицам в октябре составило 2 095 тыс. договоров, что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем 2024 года. С начала 2024 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 18,9 млн договоров, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни.

Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) составили 127,2 млрд тенге. С начала 2024 года страховые премии составили 1,2 трлн тенге, что на 52,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Увеличение объема страховых премий за указанные периоды соответствует тенденции роста количества заключаемых договоров страхования и свидетельствует об увеличении спроса на страхование в стране, особенно на добровольные виды. Основным драйвером роста страховых премий остаются классы добровольного личного страхования, объем страховых премий, по которым за 10 месяцев 2024 года составил 626,1 млрд тенге», – пояснили в агентстве.

По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала текущего года составили 378,3 млрд тенге, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в связи с увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества от ущерба (18,3%).

По обязательному страхованию с начала года собрано 206,4 млрд тенге страховых премий, что на 29,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло, в основном, по обязательному страхованию работника от несчастных случаев (66,6%).