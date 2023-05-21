ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии

Фото пресс-службы казахстанской федерации по хоккею

Сборная Казахстана уступила команде Латвии в шестом матче чемпионата мира по хоккею в Риге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса в Казахстане.

В матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная Казахстана встречалась с командой Латвии.

Вначале латыши реализовали большинство, а вскоре забросили вторую шайбу. Во втором отрезке забили еще три гола. На старте третьего периода Андрея Шутова сменил Никита Бояркин. Но латвийские хоккеисты реализовали еще два момента в середине игрового отрезка.

После поражения главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал прошедшую игру.

"Пропустили сразу два гола, а пропустили от того, что концентрации, свежести не хватило. Все эмоции вчера ушли. Ребята понимают это, организм же не обманешь. Сборная Латвии настроилась на нас, для них это последний шанс попасть в плей-офф. Все равно ребята старались, не хватает опыта. Сегодня не хватило их задора. Будем готовиться к следующему матчу, нужно поскорей забыть эту игру, не надо зацикливаться, все понимают это. Без поражений не бывает побед. Если думать о поражениях, то дальше можно не играть", - отметил он.

Заключительный матч чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана проведет 22 мая против Словении. Начало встречи в 23:20 по времени Астаны.