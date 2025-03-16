ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
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Финальные бои состоятся сегодня, передает Kazpravda.kz
В весе до 48 кг Назым Кызайбай выйдет на ринг против Юлии Чумгалаковой (Россия).
В категории до 50 кг Алуа Балкыбекова сразится с Хю Мей (Китай).
В весе до 60 кг Виктория Графеева будет биться с Нуне Асатрян (Россия)
В категории до 63 кг Аида Абикеева выступит против Танании Сомнуек (Таиланд).
В весе свыше 81 кг Ельдана Талипова выйдет на ринг против Жан Ильян (Китай).
Казахстанские спортсменки вышли в финалы в пяти весовых категориях и готовы бороться за золотые медали.