ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»

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В весе до 48 кг Назым Кызайбай выйдет на ринг против Юлии Чумгалаковой (Россия).

В категории до 50 кг Алуа Балкыбекова сразится с Хю Мей (Китай).

В весе до 60 кг Виктория Графеева будет биться с Нуне Асатрян (Россия)

В категории до 63 кг Аида Абикеева выступит против Танании Сомнуек (Таиланд).

В весе свыше 81 кг Ельдана Талипова выйдет на ринг против Жан Ильян (Китай).

Казахстанские спортсменки вышли в финалы в пяти весовых категориях и готовы бороться за золотые медали.