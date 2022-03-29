Что делать, если налог на транспорт уже оплачен, а квитанция пришла повторно

На популярные вопросы об оплате налога на транспорт за 2021 год ответили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz.

В ведомстве напомнили, что срок уплаты данного налога – не позднее 1 апреля 2022 года.

Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис "Предстоящие платежи" мобильного приложения "e-Salyq Azamat". Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе). Кроме просмотра предстоящих платежей на портале КГД, egov.kz, реализована возможность получения данных в мобильных приложениях Kaspi.kz, Homebank и др.

"Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, а для грузовых зависит от грузоподъемности, для автобуса – от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя", – говорится в сообщении.

Ниже ответы на самые частые вопросы по теме:

Если я продал автомобиль по доверенности, налоги уплачиваю я или фактический пользователь автомобиля?

Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Плательщиком будете являться вы, так как автомобиль числится за вами, либо фактический пользователь может оплатить от вашего имени налог за автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).

Супруга оплатила налог за мужа, однако на имя мужа пришел долг за машину. Что делать?

Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. В данном случае плательщиком является муж, так как автомобиль числится за ним. Супруга может оплатить от имени мужа налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).

Что делать, если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас?

Налог на транспортные средства рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. Если по сведениям уполномоченного органа транспортное средство состоит на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по такому транспортному средству. Для снятия с учета транспортного средства необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН. При этом нужно погасить задолженность и сумму налога, исчисленную до даты снятия с регистрационного учета данного автотранспорта.

Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?

Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, находящегося в розыске, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.

Исчисление такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврата. Учитывая вышесказанное, вы не будете являться плательщиком налога на транспортные средства на период розыска с даты возбуждения соответствующего уголовного дела.

Машина после ДТП находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспорт за данный автотранспорт?

Да, должны платить налог, поскольку транспорт состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учета.

Пришел долг по налогу на транспорт. Транспортное средство было продано в 2020 году, налог был оплачен при снятии с учета. Что делать?

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Часто возникают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды. По факту они оплачивают налоговую задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учета. В случае получения информации о задолженности вы должны уплатить налоговую задолженность.

Завез в 2020 году из-за границы автомобиль Lexus 570 2011 года выпуска и поставил на учет. В налоговом органе посчитали сумму налога больше 500 тыс. тенге. Почему такая большая сумма налога?

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, произведенных в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию РК после 31 декабря 2013 года, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с п. 2 ст. 492 Налогового кодекса. Датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных на территорию РК, считается дата их первичной государственной регистрации. В вашем случае дата первичной регистрации вашего автомобиля – 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года, соответственно, налог рассчитывается по повышенной ставке.

Что делать, если уже оплачен налог на транспорт, а квитанция пришла повторно?

Автовладелец столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчина оплатил налог на транспорт, но спустя некоторое время получил повторную квитанцию.

"На мобильное приложение Kaspi приходят налоги на авто за 2021 год, хотя я их оплатил. Квитанция есть. И такое происходит не в первый раз. Этому теперь надо посвятить несколько дней, ездить, разбираться", – говорит автовладелец.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что если вы получили повторную квитанцию, не нужно переживать. Скорее всего – это общее предупреждение о необходимости заплатить налог.

Если физическое лицо уже оплатило по обязательствам 2021 года, то больше платить не нужно. Дело в том, что налог на транспорт для физических лиц исчисляется самостоятельно. Если оплатили ранее, то просто нужно сравнить суммы, чтобы не было потом пени. Сейчас на счете физического лица переплата. 1 апреля начисления спишутся, и на счетах будет ноль либо плюс несколько тенге, если человек немного переплатил. Но это в любом случае будет положительное сальдо. Сейчас физическим лицам нужно просто свериться. Если сумма окажется меньше, то нужно будет доплатить.