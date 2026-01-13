Что делать, если нашли наркотики или увидели закладчика

Закон и Порядок
152

За год изъято около 49 тонн различных наркотиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На вопрос в ходе круглого стола на площадке СЦК ответил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«При обнаружении закладчика, что он занимается противоправной деятельностью, мы рекомендуем нашим гражданам незамедлительно звонить на 102.  В течение 3-5 минут   патрульная полиция прибудет к месту происшествия. Во-вторых, у нас, в 102, когда звоните, есть функция видеозвонка. и она сразу может с места происшествия напрямую передавать в Центр оперативного управления. И это будет учитываться в качестве вещественного доказательства», - сказал полковник полиции.

По данным МВД, в 2025 году всеми правоохранительными и специальными госорганами пресечено 4 тыс. наркопреступлений, в т.ч. 2700 фактов сбыта наркотиков. Всего изъято около 49 тонн различных наркотиков,  ликвидировано 128 нарколабораторий, из них 28 по производству синтетики.

