Что нужно знать выезжающим на новогодние праздники за пределы Казахстана

В преддверии праздников и новогодних каникул в Минтуризма призвали казахстанцев заранее позаботиться о правилах и мерах безопасности, которые позволят спокойно отдохнуть и без задержек вернуться домой, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В министерстве напомнили о деятельности, осуществляемой по защите казахстанских туристов за рубежом.

Так, с 2016 года в Казахстане функционирует Система гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, ее администратором является фонд «Туристік Қамқор». Участниками системы являются туроператоры выездного туризма, которые обязуются выдавать каждому туристу туркод.

Туркод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив которое, турист может быть уверен, что его перелет и проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании.

Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП.

Проверить его можно на сайте администратора или в мобильном приложении «Туркод». В приложении также доступен список турагентств для выбора, информация о стране пребывания, контактные данные посольств и консульств Казахстана.

Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

В Минтуризма подчеркнули, что туркод могут получить только те, кто приобрели тур, сформированный туроператором и реализованный турагентом.