Что нужно для установления факта причинения вреда жизни и здоровью пациента

Для этого необходимо предоставить в независимую экспертную комиссию копии документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следующие документы нужно предъявить нарочно в бумажном или в электронном варианте:

- обращение пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя;

- согласие пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя на сбор и обработку персональных медицинских данных и обработку персональных данных;

- сертификат специалиста для допуска к клинической практике медработника, в отношении которого проводится экспертиза;

- документы, подтверждающие трудовую деятельность работника, в отношении которого проводится экспертиза;

- история болезни пациента;

- медицинская документация;

- свидетельство или справка о смерти (при их наличии);

- патологоанатомическое заключение о причине смерти и диагнозе заболевания (при их наличии);

- результаты исследований патологоанатомической диагностики;

- заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности или степени утраты трудоспособности (при их наличии);

- финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием (при их наличии);

- результаты лабораторных и инструментальных исследовании (при их наличии);

- документы на оказание платных услуг (при их наличии).

Приказ МЗ РК от 13 декабря 2024 года № 106.