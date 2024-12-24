Что нужно для установления факта причинения вреда жизни и здоровью пациента

Для этого необходимо предоставить в независимую экспертную комиссию копии документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Следующие документы нужно предъявить нарочно в бумажном или в электронном варианте:
- обращение пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя;
- согласие пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя на сбор и обработку персональных медицинских данных и обработку персональных данных;
- сертификат специалиста для допуска к клинической практике медработника, в отношении которого проводится экспертиза;
- документы, подтверждающие трудовую деятельность работника, в отношении которого проводится экспертиза;
- история болезни пациента;
- медицинская документация;
- свидетельство или справка о смерти (при их наличии);
- патологоанатомическое заключение о причине смерти и диагнозе заболевания (при их наличии);
- результаты исследований патологоанатомической диагностики;
- заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности или степени утраты трудоспособности (при их наличии);
- финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием (при их наличии);
- результаты лабораторных и инструментальных исследовании (при их наличии);
- документы на оказание платных услуг (при их наличии).
Приказ МЗ РК от 13 декабря 2024 года № 106.