Единый учет медицинских инцидентов и страховых случаев будут вести в РК

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Согласно документу, единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев выполняет учетно-информационную функцию и позволяет информировать заинтересованные стороны о текущей ситуации в области безопасности и качества медпомощи, обеспечивая данными анализа фактов наступления медицинского инцидента.

При этом медицинским инцидентом считается событие, связанное с оказанием медпомощи в соответствии со стандартами организации, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством РК. Медицинский инцидент не является страховым случаем.

В то время как страховым случаем по договору сострахования профответственности медработников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Реестр ведется подведомственной организацией, определенной уполномоченным органом, на основании анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, а также сведений с информплатформы единого страхового пула, включающего в себе объединение компаний для страхования профответственности медработников.