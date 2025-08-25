Что значит переход на мессенджер Aitu для бизнеса

PR и IT-консультант Марат Шакен высказал свое мнение о новом мессенджере 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил перевести все коммуникации, содержащие персональные данные,  на отечественный – Aitu. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта.

«Что самое важное из новостей: обозначены дедлайны по переводу служебных коммуникаций госорганов и квазигоссектора в национальный мессенджер (интеграции — до 1 сентября, переход сотрудников — до 15 сентября, перенос архивов — до 1 декабря). Также объявлен поэтапный переход армии на Aitu. Важная ремарка: речь не о запрете WhatsApp/Telegram для личной жизни — это про рабочие каналы госструктур и квазигоса», - написал  Марат Шакен в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это значит для бизнеса и команд, которые взаимодействуют с государством:
— проверьте онбординг и администрирование доступов;
— определите, какие переписки и оповещения переезжают (поддержка, служебные чаты);
— обновите регламенты ИБ (хранение/экспорт переписок, резервные каналы);
— посмотрите на ботов/интеграции под ваши процессы.

Сам Aitu движется в формате super-app: чаты и звонки, переводы, билеты, музыка, новости, каналы, мини-приложения и AI-ассистент для рутины. Плюс для комплаенса — данные обрабатываются и хранятся в пределах Казахстана, считает автор поста.

«Вчера стало известно о коллаборации Aitu и мобильного оператора Kcell. Интересно будет понаблюдать за этим сотрудничеством - «суперапп+телеком». Понятно, что для клиентов оператора станут доступны многие контентные «плюшки» - фильмы, музыка, мессенджер и, скорее всего, как это уже делал оператор за 0 тенге или какой-то очень выгодный пакет. А для Aitu – расширение активной базы пользователей. Но будет ли выпуск новых совместных цифровых продуктов? Поживем – увидим. Единственное, что наверняка ясно - для оператора это станет большим плюсом, так как они первыми из бизнеса поддержали инициативу Главы государства», - продолжил Марат Шакен.

По его словам, он относится к инициативе прагматично: курс понятный — персональные данные страны в локальном, контролируемом контуре.

«Дальше всё упирается в удобство и прозрачные правила. Если вы в B2G/B2B — лучше подготовиться сейчас, чем догонять завтра», - подытожил он.

#мнение #AITU

