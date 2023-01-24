Чудеса медицины

Колонка обозревателей
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Наталия Акопян

Не люблю больницы… «А кто их любит?» – скажете вы и будете правы. Но тут как-то вот так все сложилось, что прямо «Ой!». Не могу не поделиться болью и мыслями с читателем. Авось посетуем вместе…

Признаюсь, я сама не частый посетитель медицинских учреж­дений, больше – сопровождающий: много лет вожу по больницам бабушку, у нее онкология. И все чаще, к своему страху, вижу врачей безучастных. Казалось бы, прогресс, техника и методы лечения новые, но организация и отношение к людям не меняются.

Устойчивое впечатление, что врачу до пациента, особенно пожилого, нет никакого дела. Возможно, сердца их черствеют при долгой практике: дескать, повидали все, насмотрелись на боль людскую, и теперь ничто не может спровоцировать их на человечес­кие чувства. Это можно понять, ведь, к примеру, военных работа тоже сильно меняет.

Но надежда хотя бы на порядок в поликлиниках все же теплится, тем более в столичных. И несправедливость ощущается остро. В первую очередь, уж извините, выбешивает эта практика «терапевта всемогущего»: перед тем как пойти к профильному врачу, надо записаться к терапевту, причем за неделю, чтобы просто получить направление. Раньше это можно было сделать за пять минут, забежав к медсестре. Теперь почему-то обязательно еще и присутствие самой бабушки.

Так начинаются круги ада: записываешься за неделю на конкретное время, приходишь, поднимаешь еле-еле 75-летнюю бабушку с больными ногами и спиной на третий этаж в поликлинике, где, конечно же, не работает лифт. Потом «весело» проводишь четыре часа в огромной живой очереди, потому что «врач придет позже», «всем к врачу надо», «ну и что, что по талону». А после иногда видишь удивленные глаза терапевта, который не в курсе, что больному, стоящему на учете в онкологии больше десяти лет, надо давать направление к тому самому онкологу…

Еще один круг – это запись на анализы и исследования, которая может растянуться на пару месяцев. Успеть сдать все так, чтобы результаты не «постарели» и были пригодны, – настоящий квест, требующий стальных нервов и щепотки магии. При таком течении дел неудивительно, что перед кабинетом заведующей каждый день масса пациентов и в коридоре слышны их возмущенные крики.

И вполне закономерно, что больничные «приключения» становятся основной темой разговора пожилых людей. Всем, увы, есть чем поделиться. Например, подругу бабули, у которой онкология, сахарный диабет, две операции на позвоночнике и три на серд­це, вдруг сняли с инвалидности. Просто, без всяких объяснений и медзаключений. Не то чтобы она в мгновение ока выздоровела – таких чудес не случается. Но вот теперь, к сожалению, необходимый после удаления груди бюстгальтер и многие лекарства ей больше не выписывают, а покупать самостоятельно, когда один препарат стоит свыше 50 тыс. тенге, пенсионерке, конечно, проблематично.

Наслушалась я таких историй, а недавно и сама попала впросак: продуло и скрутило, значит, меня, как Квазимодо. Хотела записаться к врачу, а оказалось, что я приписана к незнакомой поликлинике на другом конце города. Хотя ту же прививку от «короны» я спокойно получала несколько раз в поликлинике возле дома.

Переприкрепиться через приложение Egov нельзя – сайт перегружен, к тому же там нужна новая, отличная от мобильной ЭЦП. Дежурного терапевта тоже нет, только по записи, ближайшая – через четыре дня. К тому времени моя шея была уже в агонии, а обезболивающие не помогали. Пришлось идти в частную клинику, где через ОСМС оплатить нет возможности. Получается, и взносы плачу в пустоту, и болею за свой счет.

Бывают ли чудеса в медицине? Наверное. Но часто медицина наша, как говорила девочка Алиса, все чудесатее и чудесатее…

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