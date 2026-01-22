Чуть не отдала полмиллиона

Киберпреступники пытались выманить у 62-летней жительницы города Сергеевки 500 тыс. тенге. Но история, в которой фигурировали «посылка», «зеркальный кредит», «безопасный счет» и человек в форме по видеосвязи, закончилась не так, как планировали аферисты.

Фото ДП СКО

Примечательно, что в разгар «операции по спасению денег» мошенники запросили... фото кота. Им было важно все: с кем живет женщина, есть ли рядом родственники и насколько она готова доверять незнакомым голосам из WhatsApp. Узнав, что, кроме кота, дома никого нет, аферисты не моргнув глазом попросили доказательство – фото питомца.

Итак, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил радостную новость: на ее имя якобы пришла посылка с маркетплейса. Курьер, разумеется, уже выехал и будет через 40 минут. Нужно всего лишь продиктовать код. Женщина, не до конца понимая, что происходит, так и сделала. Дальше последовал психологический штурм. Телефон разрывался от звонков, собеседники менялись, тон становился все строже. Финальным аккордом стал видеозвонок: мужчина в форменной рубашке уверенно представился сотрудником правоохранительных органов.

Псевдополицейский сообщил, что на женщину якобы пытаются оформить кредит. Выход, конечно же, один: нужно срочно взять «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопас­ный счет». При этом никому ни слова, дейст­вовать быстро и не задавать лишних вопросов.

Под давлением пенсионерка отправилась в банк. Миллион не одобрили (потому что возраст), а 500 тыс. тенге выдали. Мошенники потребовали перевести деньги через банкомат в Петропавловске.

На следующее утро женщина пре­одолела 180 км и в поисках банкомата оказалась в торговом центре. Помог счастливый случай: сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП СКО обратили внимание на растерянную пенсионерку.

Сначала она пыталась отделаться общими фразами, но разговор быстро расставил все по местам: звонки по WhatsApp, «официальные» документы, давление, спешка... Полицейские немедленно остановили процесс, помогли заблокировать номера и объяс­нили главное: никаких безопасных счетов не существует, а настоящие сотрудники полиции и банков никогда не требуют оформлять кредиты и переводить деньги.

Сбережения удалось сохранить. Кредит женщина сможет спокойно вернуть банку. Она призналась, что о подобных схемах слышала не раз, но была уверена, что с ней такого не случится.

Оказалось, что случиться может с каждым. Тем более когда в доме, кроме хозяйки, живет один только кот.

