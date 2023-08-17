Cоздается бригада экстренной медицинской помощи Тюркского мира

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о создании бригады экстренной медицинской помощи Тюркского мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Yenisafak.com .

Фото: yenisafak.com.

Выступая на 2-м совещании министров здравоохранения Организации тюркских государств, состоявшемся в Самарканде (Узбекистан), Коджа поблагодарил тюркские государства за помощь Турции во время землетрясений 6 февраля.

"Мы - Стамбул, который придает особую красоту своему изяществу с собором Айя-София. Мы - Баку, охлаждаемый ветром Каспийского моря. Мы - Астана в тени Бейтерека, что символизирует дерево Улукая. Мы - Бишкек, отражающий величие Божьих гор. Мы - Самарканд - культурная столица тюркско-исламской цивилизации. Мы - Ашхабад, где наша культура сплетена в гобелен. Мы - Будапешт, где река Дунай соединяет города. Мы - Никосия, цветок, распустившийся посреди Средиземного моря. Мы - ветви великого платана, имеющего тысячелетнюю историю и связанного ковром пятитысячелетней давности.

Уважаемый генеральный секретарь Организации тюркских государств! Уважаемые министры здравоохранения Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана и Узбекистана, - с вами у нас общая история. Уважаемые коллеги-медики, ценные работники здравоохранения, гости и представители прессы! Мы вновь глубоко ощутили, насколько искренним является братство между нашими странами и гражданами в наши трудные дни, которые произошли в Турции 6 февраля 2023 года и затронули 11 наших городов, которые мы назвали "землетрясением века". Мы считаем чрезвычайно важным создание "Скорой медицинской помощи в тюркском мире", подробностями которого я поделюсь на официальной министерской встрече во второй половине дня", - сказал министр в ходе своего выступления.

Напомним, в Самарканде проходит Медицинский конгресс тюркского мира, цель которого – изучение уникального наследия, богатого опыта и исторических традиций медицины тюркских народов, а также применение и популяризация достижений современной инновационной медицины.

В работе конгресса участвуют делегации стран-участниц Организации тюркских государств во главе с министрами здравоохранения, а также Татарстана.