«Creative summer» для гостей и жителей будет работать в столице все лето

На протяжении всего лета каждую субботу и воскресенье проходит проект «Creative summer» для жителей и гостей города с развлекательными программами для детей, выступлениями творческих коллективов, флешмобами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель проекта – привлечение разных возрастных поколений для возрождения единого культурного наследия, формирование духа патриотизма и укрепление значимости национальной культуры.

Гостей проекта ждут детские развлекательные программы, флешмобы. На площадке также работают уличные художники, есть места для рисования мелками, организован аквагрим для детей, выступают мультижанровые артисты, аниматоры и многое другое.

К участию привлечены профессиональные музыканты и музыкальные коллективы. Дневная программа начинается в 16:00 часов, локации еженедельно меняются, анонсы предстоящего мероприятия и локации публикуются на аккаунте @madeniet_direkciya.

Проект проходит периодично на таких локациях, как городская площадь, набережная реки Есиль, в парках Жеруйык и Жетысу. К участию в проекте привлечены Центр активного долголетия, вокальные кружки, эстрадные студии, хореографические академии современных танцевальных направлений, различные творческие студии, студенты творческих вузов а также свободные музыканты, находящиеся на каникулах.