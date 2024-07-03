Cредневековый меч Роланда украли во Франции

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это была важнейшая достопримечательность, отмеченная в каждом путеводителе

Фото: frenchtrip.ru

Меч Дюрандаль, по легенде принадлежавший персонажу французского средневекового эпоса Роланду, украли из деревни во Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как пишет издание Figaro, меч из «Песни о Роланде» был воткнут в скалу во французской деревушке Рокамадур в предгорьях Пиренеев. 22 июня он оттуда исчез. По словам местного пастора, пропажу обнаружил один из волонтеров.

Власти коммуны говорят, что это была важнейшая достопримечательность, отмеченная в каждом путеводителе.

Размер меча составляет 80 сантиметров. Этот меч был выкован, чтобы оглушать людей или лошадей, а не убивать их. Меч находился на высоте нескольких десятков метров. Чтобы добраться до него, необходимо было залезть на крышу капеллы «Нотр-Дам».

«Хоть это и легенда, Рокамадур был связан с ней веками и был частью нашей истории», - сказал мэр.

По легенде, меч был вручен Роланду королем франков Карлом Великим. Он был выкован кузнецом Галаном из того же железа, что и меч самого короля, который в настоящее время хранится в Лувре.

«Песнь о Роланде» - одна из самых известных французских средневековых героических поэм. Она рассказывает о битве между армией Карла Великого и басками.

#пропажа #кража #скала #легенда #меч #Роланд

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