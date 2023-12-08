Данияр Елеусинов возвращается на ринг после 2-летнего перерыва
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Казахстанский боксер экс-чемпион мира IBO в полусреднем весе и олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) проведет свой первый бой с декабря 2021 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz
«Казахский гром» возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA» в Астане 15 декабря, который пройдет в формате «Казахстан vs мир».
Соперником Данияра станет Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР.
Организатором мероприятия является IBA, поэтому поединок, вероятнее всего, не войдет в профессиональный рекорд бойцов.
Со-главным событием предстоящего турнира станет встреча чемпиона мира-2019 Бекзады Нурдаулетова и россиянина Никиты Зоня в лимите 80 кг.