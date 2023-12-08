Данияр Елеусинов возвращается на ринг после 2-летнего перерыва

Казахстанский боксер экс-чемпион мира IBO в полусреднем весе и олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) проведет свой первый бой с декабря 2021 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz