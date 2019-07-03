Дарига Назарбаева предложила ЕБРР присоединиться к разработке Экологического кодекса

Политика
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Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Глава Сената выразила благодарность ЕБРР за содействие экономическим преобразованиям Казахстана. За годы суверенитета ЕБРР инвестировал в Казахстан почти 8 млрд долл. США на реализацию 240 проектов. Спикер подчеркнула,что их реализация положительно сказывается на экономике страны.

Сума Чакрабарти проинформировал Даригу Назарбаеву об успешности реализуемых проектов, подчеркнув, что Казахстан остается приоритетом для ЕБРР по программам инвестирования. Только с начала этого года Банк направил в экономику РК более 500 млн долларов, в регионах страны продуктивно функционируют 9 офисов ЕБРР. Он отметил успешный старт МФЦА Астана.



Перспективные направления сотрудничества - развитие малого и среднего бизнеса, финансового сектора, цифровизации, сельского хозяйства, подготовка кадров.

Президент ЕБРР выразил намерение более тесно сотрудничать с Сенатом Парламента по вопросам совершенствования законодательства.

Глава верхней палаты Парламента предложила ЕБРР присоединиться к разработке Экологического кодекса, а также высказала признательность ЕБРР за поддержку женского предпринимательства и молодежных бизнес-стартапов.

В свою очередь, Чакрабарти отметил важность выбранного Казахстаном курса на модернизацию, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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