ДЧС назвал причину пожара в ЖК "Кахарман", унесшего жизнь Аскара Забикулина

Фото: ДЧС Астаны

Департамент по чрезвычайным ситуациям по городу Астана установил причину пожара в квартире жилого дома «Кахарман», после которого умер Аскар Забикулин, сообщает Kazpravda.kz.

"16 ноября произошел пожар в жилом доме «Кахарман» по проспекту Бауыржан Момышулы 14, где причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведший к воспламенению изоляции электропроводов", - проинформировали в столичном ДЧС.

Как отметили в ведомстве, за истёкший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах.

"Как правило, причинами пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности жильцов в элементарных требований пожарной безопасности. ДЧС Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущении использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов. В связи с этим, настоятельно рекомендуем жителям проявить сознательную ответственность к обеспечению собственной безопасности", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Аскара Забикулина, однако 20 ноября отважный пожарный скончался.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

22 ноября Аскара Забикулина проводили в последний путь в Кокшетау.