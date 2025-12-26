Сельские активистки немедленно приступили к покупке подарков, ведь в их распоряжении было меньше трех недель. Стоимость каждого приза варьировалась в пределах 15 тыс. тенге. К акции подключились также несколько предпринимателей из Алматы и Алматинской области, пожелавшие стать добрыми волшебниками. Еще одну часть детских наказов исполнил аким Жандосовского сельского округа Алмас Жамбауов.

– Все дети с нетерпением ждут наступления новогодних торжеств, верят, что в это волшебное время происходят чудеса, сбываются самые заветные мечты, – говорит идейный вдохновитель акции, руководитель клуба «Ұлпан» Азиза Утегенова. – Обычно в роли волшебников выступают родители, но, к сожалению, не у всех есть возможность исполнить пожелания детей. Цель акции – подарить праздник людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ведь каждый малыш заслуживает частичку тепла и доброты, и отрадно, что неравнодушные граждане отзываются на нашу инициативу.

Яркий новогодний карнавал, прошедший на днях в сельской школе, привел в восторг его маленьких участников. Ни один ребенок, пришедший на утренник, не остался без внимания. Волшебная атмосфера, веселое шоу, ­увлекательные конкурсы и игры сорвали у детворы бурю оваций.

Устроив традиционный хоровод вокруг пушистой красавицы, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи вручили призы авторам писем. В ответ ребята исполнили зажигательные танцы, песни, стихотворения.

Подарив праздничное настроение малышам, организаторы акции обе­щали сделать ее ежегодной доброй традицией.