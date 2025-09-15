Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка. Кроме того, казахстанскую делегацию ознакомили с деятельностью Главных управлений внутренних войск, по борьбе с организованной преступностью и общественной безопасности МВД.



В ходе встреч глава делегации генерал-майор А.Балтабеков отметил важность обмена опытом и лучшими практиками, наработанными за последние годы в сфере обеспечения общественной безопасности. В свою очередь, командующий внутренними войсками Азербайджана генерал-лейтенант Шахин Мамедов выразил готовность к расширению сотрудничества с казахстанской стороной в целях совершенствования служебно-боевой деятельности.



Кроме того, делегацию из Казахстана ознакомили с воинской частью, обеспечивающей общественный порядок в городе Баку – представлены виды оружия и техники, стоящей на вооружении внутренних войск Азербайджана.



Главнокомандующий Национальной гвардией МВД РК Ансаган Балтабеков также ознакомился с казарменным фондом, рационом питания солдат-срочников, подразделением специального назначения и кинологическим городком.



Отдельное внимание уделено знакомству с деятельностью военного института внутренних войск. Обучающий курсантов с 2014 года институт выпускает кадровых офицеров для войск правопорядка Азербайджана.



Стороны обменялись мнениями по подготовке офицерских кадров, методике обучения, обсудили перспективы взаимодействия между учебными заведениями войск правопорядка двух стран.



В завершение визита стороны выразили намерение продолжать укрепление партнерских связей и развивать сотрудничество в сфере обеспечения законности и правопорядка в обществе.