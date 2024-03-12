Дело финпирамиды Sincere System Group направили в суд

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Алмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group», «S-Group».

«Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица (...) распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта S-Group и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств», - сообщили в городской прокуратуре Алматы.

По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО «Sincere System Group» имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.

Вместе с тем, в отдельное производство выделено дело в отношении гражданина Украины В.Машурова, М.Авазовой и Р.Тажбенова, которые бежали за границу и скрываются от уголовного преследования.