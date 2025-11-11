Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии

Суд
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

В зале суда он разбил окно с криком «выводите всех отсюда»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талгаре рассмотрели уголовное дело в отношении фигурантов резонансного дела «Хуторских», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал судов Алматинской области

Глава преступной группы Хасан Касымбаев,  а также его подельники Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров, были обвинены в похищении, нанесении тяжких телесных повреждений и вымогательстве.

В суде установили, что К.Х., действуя в сговоре с остальными подсудимыми, организовал нападение на А. с применением физического насилия.  

«Подсудимые Қ, Ақ, Ал., Ас., С. насильно посадили А. в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта, где продолжили избиение. В результате указанных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. Кроме того, К.Х. совместно с другими лицами, применяя насилие, вымогал деньги у Т. в размере 1 млн тенге», – говорится в тексте публикации.  

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, протоколами осмотра места происшествия, очных ставок, заключениями экспертиз.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных деяний, личность виновных, суд назначил:

- К.Х. как организатору преступлений - наказание в виде 12 лет лишения свободы;

- Қ. с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) - 9 лет 6 месяцев лишения свободы;

- Ақ. с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) - 8 лет 6 месяцев лишения свободы;

- С. с учетом предыдущей судимости за особо тяжкое преступление (убийство) - 22 года лишения свободы;

- Ал. и Ас. (ранее не судимым) - 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Также ранее стало известно, что предполагаемого лидера ОПГ «Хуторские» Хасана Касымбаева арестовали на два месяца по решению следственного суда. Он подозревался в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека, совершенных в июне 2021 года. 

В ноябре прошлого года Касымбаева водворили в изолятор временного содержания. Позже стало известно, что по делу трехгодичной давности осудили пятерых человек. 4 ноября в департаменте полиции Алматинской области подтвердили данную информацию. 

Кроме того, имена активистов ОПГ упоминались в связи с резонансным убийством подростка Шерзата Болата в Талгаре. 

#суд #приговор #Хасан Касымбаев #Хуторские

