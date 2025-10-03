Дело карагандинки по розжиганию розни поступило в суд

Суд
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Первое заседание назначено на 14 октября

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Инцидент произошел после публикаций женщины в социальной сети Threads, которые вызвали общественный резонанс и были расценены как оскорбительные по отношению к казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz

Несмотря на последующие извинения, уголовное дело было возбуждено, а сама подозреваемая, предпринимательница, была арестована из-за опасений, что она может покинуть страну.

Дело передано в Казыбекбийский районный суд, первое заседание назначено на 14 октября.

Ей грозит наказание по статье 174 части 1 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной розни», предусматривающей штраф, ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет. 

 

#суд #оскорбление #дело #карагандинка #Алика Мухамадиева

