Вчера во второй половине дня судебное разбирательство проходило в закрытом режиме

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В Астане близится к завершению суд по резонансному делу общественницы Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, которых обвиняют в хищении и мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz

«Оглашение по делу П. Кайрат и Г. Алашбаевой состоится сегодня 25 июля в 15:00 часов», – сообщили в столичном межрайонном суде по уголовным делам.

Напомним, накануне судья выслушал 21-го потерпевшего, сегодня в первой половине дня ещё 13 человек.

Ранее гособвинение запросило для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

В ходе прений прокурор Арман Казекен предложил подвергнуть конфискации и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.