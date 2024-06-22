Дельтапланерист погиб в Актюбинской области

Происшествия
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Сразу два авиационных происшествия произошли с эксплуатируемыми ТОО «САМГАУ АГРО» летательными аппаратами, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Мугалжарском районе Актюбинской области вблизи села Жарык при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана.

«Пилот дельтаплана погиб. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО «САМГАУ АГРО». По данному инциденту министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия», - говорится в сообщении КГА.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направились на место авиационного происшествия.

Между тем накануне около села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит также ТОО «САМГАУ АГРО». На борту находились члены экипажа в составе двух человек.

Пострадавших нет.

В соответствии с правилами по расследованию происшествии и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом.

#Актюбинская область #крушение #дельтаплан

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