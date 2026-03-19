Производство кумыса увеличилось в Казахстане

В преддверии праздника Наурыз Бюро нацстатистики представило данные по производству национальных напитков.

По итогам первых двух месяцев текущего года производство кумыса выросло на 11,8%.

Так, в январе–феврале 2026 года произведено 215 тонн кумыса, что на 23 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время производство шубата уменьшилось на 22,2%.

За первые два месяца 2026 года произведено 206 тонн верблюжьего напитка – на 58 тонн меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам 12 месяцев 2025 года производство кумыса составило 1126 тонн (меньше на 4,3% за год), шубата – 1425 тонн (+27,6%).

Популярное

Все
Нацгвардия получила новые служебные авто
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
Семилетие созидания и развития
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Возрождается природа, строит планы человек
Играя на струнах души
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Вдохновленные весной
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
В интересах кибербезопасности
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

В Казахстане сохраняется положительное сальдо внешней мигра…
Сколько женщин в Казахстане
Обеспеченность жильем заметно выросла в Казахстане
Сколько городов в Казахстане

