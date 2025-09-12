День кино отмечают в Казахстане

Кино
264
Дана Аменова
специальный корреспондент

Эту дату отмечают с 2005 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Казахстанские кинематографисты принимают поздравления в честь профессионального праздника. Для многих ценителей искусства это событие также становится поводом обратиться к уникальному культурному наследию страны, запечатленному на пленке, сообщает Kazpravda.kz  

В 1938 году на экраны вышел первый полнометражный фильм «Амангелді», повествующий о подвиге Амангельды Иманова. Режиссером картины выступил Марк Левин, а роль Амангельды сыграл актер Елубай Омирзаков. Дальнейшее развитие казахского кино пришлось на годы Второй мировой войны. Киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм» начали работать в Алматы.

12 сентября 1941 года в Алматы съемками фильмов занялась студия художественных и документальных фильмов. Потом она была переименована в «Казахфильм», позже известная как киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

За более чем 90-летнюю историю казахское кино сохранило бесценное наследие ветеранов и сегодня продолжает развиваться благодаря труду нового поколения режиссёров и актёров.

Казахстанская кинематография имеет богатую историю, начиная с немого кино и заканчивая современными блокбастерами - от классических фильмов, таких как «Кыз Жибек» и «Ангел в тюбетейке», «Наш милый доктор», «Конец атамана» до современных драм и комедий - всегда отражала дух времени, национальные ценности и уникальный взгляд на мир.

В 2005 году Бауыржан Ногербек, ставший главой Союза кинематографистов Казахстана, предложил утвердить 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор этот праздник отмечают ежегодно.

Сегодня отечественная киноиндустрия активно развивается, привлекая талантливых режиссеров и актеров, осваивая новые технологии и создавая фильмы, которые находят отклик у широкой аудитории. Отечественные фильмы получают награды на международных кинофестивалях и выходят на крупных платформах, таких как Netflix и Amazon. Это новая веха в истории казахского кино, свидетельствующая о признании и широком распространении национального искусства во всём мире.

День казахстанского кино – это праздник, который объединяет творческих людей, способствует сохранению культурной памяти и вдохновляет на создание новых шедевров. 

#праздник #кино #фильмы #кинематографисты

Популярное

Все
Стройматериалы по евростандарту
Ресурс для обеспечения водной безопасности
Диалог через искусство
Судьи повышают свою квалификацию
Совершенствовать условия для бизнеса
Дома возводят на селе
«Ситуативный казахский» шагает по планете
Маршруты, станции, мосты: как в Казахстане развивают железнодорожную инфраструктуру
Синие глаза степи
Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Задачи на предстоящий период
Приоритеты Справедливого Казахстана
Человеческий капитал – главный фактор конкурентоспособности
Ключевой стратегический ориентир
Основа инновационного развития
ИИ – не вопрос будущего, это уже данность
День кино отмечают в Казахстане
Побеждают на олимпиадах, ведут проекты
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

«Бақыт құшағында»: новый мюзикл выйдет к 95-летию Шамши Кал…
Казахстанская короткометражка номинирована на две награды м…
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом …
Фильм «Кажымукан» получил две награды на международном кино…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]