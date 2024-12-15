День независимости: в Астане проходят соревнования по конкуру

Спорт
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Общий призовой фонд состязаний – 12 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В честь Дня независимости в Астане проходит городской чемпионат по конкуру, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ходе соревнований участники будут соревноваться по 6 маршрутам разной высоты. В общем соревновании будет продемонстрировано мастерство около 100 конкурсантов.

В соревнованиях принимают участие спортсмены не только из Астаны, но и из Алматы, Алматинской и Карагандинской областей.

Общий призовой фонд соревнований – 12 миллионов тенге.

#Астана #соревнования #конкур

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