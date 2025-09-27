При этом нынче его отмечают вместе с еще двумя праздниками. Так совпало, что на 28 сентября пришелся и День машиностроителя, и День работников атомной отрасли, что, кстати, вполне знаменательно. Машины и энергия – безусловные двигатели экономического развития, основа индустриального роста, технологического суверенитета и экономической стабильности.

Но как бы ни была значима та или иная отрасль, она не в силах «потянуть» всю экономику. Не бывает государства энергетиков или страны машиностроителей. Важны десятки и сотни других профессий, поэтому философия Дня труда – в прославлении рабочего вклада каждого труженика.

Трудящийся человек – опора общества. Недаром нынешний 2025 год объявлен Президентом страны Годом рабочих профессий. Эта инициатива стала важным шагом, направленным на повышение статуса трудящихся и определение их места в обществе. Прославлению значимости рабочего человека посвящены ежегодно проводящиеся конкурсы «Еңбек жолы», «Парыз-2025» и другие.

А значительные трудовые достижения в стране отмечают специальными наградами и высоким званием «Қазақстанның еңбек epi» («Герой труда Казахстана»), медалью «Еңбек ардагері» («Ветеран труда»). И это помимо отраслевых знаков отличия.

В связи с нынешним Днем труда уместно привести высказывание Главы государства по поводу важности воспитания таких качеств, как трудолюбие, предприимчивость и ответственность, составляющих качества гармоничной личности, олицетворяющих собой понятие «Адал азамат».

«Недаром в народе говорят, – подчеркнул Президент, – что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. И государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа».