Деньги и посылки украли из отделения "Казпочты" в Абайской области

В Абайской области задержаны подозреваемые в краже денег из отделения АО «Казпочта», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Инцидент произошел в Жарминском районе в ночь с 18 на 19 октября этого года.

О краже 19 октября на канал 102 сообщил кассир отделения «Казпочты». Оказалось, что неизвестные похитили более 95 тысяч тенге для пенсий, а также 7 посылок.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая осмотрела место происшествия.

«Было установлено, что похитители проникли в здание, разбив стекло и разогнув решетку.

К расследованию преступления привлекли наиболее опытных сотрудников полиции, которые в течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили двух жителей округа, ранее не судимых.

У них были изъяты 22 тысячи тенге, остальную наличность они потратили», – проинформировали в полиции.

Задержанные дали признательные показания, пояснив, что совершили кражу зная, что в поселке будут выдавать пенсии.

Мужчины арестованы, ведется расследование по части 3 уголовной статьи «Кража».