Деньги и посылки украли из отделения "Казпочты" в Абайской области

В Абайской области задержаны подозреваемые в краже денег из отделения АО «Казпочта», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Инцидент произошел в Жарминском районе в ночь с 18 на 19 октября этого года.
О краже 19 октября на канал 102 сообщил кассир отделения «Казпочты». Оказалось, что неизвестные похитили более 95 тысяч тенге для пенсий, а также 7 посылок.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая осмотрела место происшествия.
«Было установлено, что похитители проникли в здание, разбив стекло и разогнув решетку.
К расследованию преступления привлекли наиболее опытных сотрудников полиции, которые в течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили двух жителей округа, ранее не судимых.
У них были изъяты 22 тысячи тенге, остальную наличность они потратили», – проинформировали в полиции.
Задержанные дали признательные показания, пояснив, что совершили кражу зная, что в поселке будут выдавать пенсии.
Мужчины арестованы, ведется расследование по части 3 уголовной статьи «Кража».