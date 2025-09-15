Организаторы схемы использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz

Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов содействовали изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ.

Для этого организаторы схемы использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

На самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

«За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленникииспользовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных машин стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц», – говорится в публикации.

Наряду с этим сообщается, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Одновременно в АФМ проинформировали, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.