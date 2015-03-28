Денис Тен стал бронзовым призером чемпионата мира в Шанхае
Казахстанский фигурист Денис Тен стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в китайском Шанхае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Сильнейший фигурист Казахстана смог набрать за свое выступление в произвольной программе 181,83 балла, став в данном упражнении первым. По итогам же прокатов короткой и произвольной программ бронзовый призер Олимпиады в Сочи набрал 267,72 балла, что позволило ему выиграть бронзовую медаль чемпионата мира 2015 года.
Чемпионом мира в одиночном катании у мужчин стал испанский фигурист Хавьер Фернандес, который в сумме двух упражнений набрал 273.90, и в итоге обошел японца Юдзуру Ханю (271.08).
Напомним, что Денис Тен стал третьим по итогам короткой программы чемпионата мира в Шанхае. Казахстанский фигурист получил от судей 85,89 балла, пропустив вперед только Фернандеса (92,74 балла) и Ханю (95,20 балла), который и выиграл короткую программу.
Видео выступления Дениса Тена в произвольной программе на чемпионате мира в Шанхае.