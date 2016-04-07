Депардье высоко оценил творческий потенциал Казахстана

Культура
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Азамат Сыздыкбаев
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретился с известным французским актером Жераром Депардье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

В ходе беседы с главой ведомства Депардье отметил высокий творческий потенциал нашей страны.

"В Казахстане очень много пространства для творчества", – сказал актер.

В свою очередь министр сказал актеру, что фильмы с его участием пользуются большой популярностью у жителей Казахстана, отдельно выделив отечественные киноленты "Нежданная любовь" и "Голос степи", в которых Депардье исполняет главные роли.

"Нам всем очень понравилась ваша игра в фильме "Нежданная любовь" с Натальей Аринбасаровой. Это очень добрый фильм про жизнь в сельской местности. Помимо этого, у нас имеются несколько совместных творческих проектов. Стремление Жерара Депардье к развитию мировой культуры и искусства радует всех поклонников его творчества. Я уверен, что казахстанско-французское творческое сотрудничество будет только продолжаться и развиваться", – подчеркнул Мухамедиулы.

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Кадр из фильма "Нежданная любовь". Фото с сайта kazakhfilmstudios.kz.

"Я очень люблю приезжать в Казахстан, в Астану. Мне нравится наблюдать, как каждый раз меняется город, как он готовится к выставке "ЭКСПО-2017" в следующем году. Очень уважаю вашего Президента", – оценил теплый прием Депардье.

Среди творческих планов Депардье присутствует желание в будущем поставить в Казахстане оперу.

"Я несколько раз играл в опере и участвовал в ее постановке. Здесь (в Казахстане) очень любят классическую музыку, у вас очень много интересных оперных певцов. Я люблю, когда есть много пространства для творчества, а в Казахстане оно как раз есть", – сказал он.

Французский актер Жерар Депардье сыграл самых разных героев в более чем 200 фильмов.

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